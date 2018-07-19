Гатилов прокомментировал выход США из Совета ООН по правам 

Выход США из Совета ООН по правам человека позитивно повлиял на его работу, сделав её менее политизированной. Об этом сообщил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Соединённые Штаты уже давно были недовольны работой Совета ООН по правам человека, потому что им не нравилось, что он действовал не по их установкам, — приводит ТАСС слова дипломата.
Гатилов отметил, что по итогам последней сессии совета уход США в определенной степени плодотворно повлиял на деятельность Совета по правам человека, в связи с чем его работа стала менее политизированной и более ориентированной а оказание содействия государствам для повышения их правочеловеческих стандартов.
«Но, конечно, США имеют полное право выйти из деятельности организации», — добавил Гатилов.
19 июня США официально объявили о выходе страны из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций (ООН) Никки Хейли объяснила такое решение администрации американского президента предвзятостью организации по отношению к Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за решение выйти из Совета ООН по правам человека
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США стоило бы остаться в составе организации.