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Гатилов прокомментировал выход США из Совета ООН по правам
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Гатилов прокомментировал выход США из Совета ООН по правам 

News.ru 1 час назад
Выход США из Совета ООН по правам человека позитивно повлиял на его работу, сделав её менее политизированной. Об этом сообщил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Соединённые Штаты уже давно были недовольны работой Совета ООН по правам человека, потому что им не нравилось, что он действовал не по их установкам, — приводит ТАСС слова дипломата.
Гатилов отметил, что по итогам последней сессии совета уход США в определенной степени плодотворно повлиял на деятельность Совета по правам человека, в связи с чем его работа стала менее политизированной и более ориентированной а оказание содействия государствам для повышения их правочеловеческих стандартов.
«Но, конечно, США имеют полное право выйти из деятельности организации», — добавил Гатилов.
19 июня США официально объявили о выходе страны из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций (ООН) Никки Хейли объяснила такое решение администрации американского президента предвзятостью организации по отношению к Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за решение выйти из Совета ООН по правам человека
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США стоило бы остаться в составе организации.
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