Силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе

Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено три дома, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК также сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 17 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено три дома.