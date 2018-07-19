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Силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе
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Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено три дома, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК также сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 17 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено три дома.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 86 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 109 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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