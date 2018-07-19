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КНДР в ближайшие недели передаст США останки американских военнослужащих — М. Помпео
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КНДР в ближайшие недели передаст США останки американских военнослужащих — М. Помпео 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Вашингтон, 19 июля /Синьхуа/ — США ожидают, что КНДР в ближайшие недели передаст Вашингтону останки американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Об этом в среду заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
КНДР впервые передаст американской стороне останки военнослужащих после встречи лидеров США и КНДР в июне. М. Помпео на заседании кабинета министров в Белом доме заявил, что Вашингтон и Пхеньян добились сдвигов в этом вопросе.
15 июля США и КНДР провели в Пханмунджоме первую с 2009 года встречу на уровне генералов и обсудили вопрос возвращения останков американских военнослужащих. После переговоров Госдепартамент США заявил, что стороны договорились возобновить в КНДР поиски останков порядка 5,3 тыс. американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня встретились в Сингапуре и подписали совместное заявление. Стороны объявили о готовности установить новые отношения между двумя государствами и сформировать механизм долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Они обязались вести поиски останков военнопленных и пропавших без вести солдат, КНДР также вернет уже идентифицированные останки погибших. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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