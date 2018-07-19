Москва поговорит с Киевом на языке санкций

Москва может ввести ограничительные меры в отношении нескольких сотен украинских юридических и физических лиц. Насколько это серьезно для Киева?
Россия может ввести санкции против нескольких сотен украинских юридических и физических лиц. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве, в их числе могут оказаться крупные бизнесмены, политики и украинские чиновники. Россия может заблокировать их активы и ввести запрет на вывод капитала.
Проект санкционного списка, по данным издания, может быть представлен 1 августа. Введение санкций должен будет утвердить Владимир Путин. Подготовительную работу ведет кабинет министров, ее координирует первый вице-премьер Антон Силуанов.
За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин. К началу августа министерства представят «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Насколько это серьезный удар по Киеву и кто пострадает от новых санкций? Рассуждает украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев:
«Товарооборот растет, за прошедший год на 30%. Как раз с учетом того, что поставки отдельных видов продукции, насколько я знаю, на Украину критически важны для агрокомплекса, по определению это будет болезненно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Украина длительное время и официальные лица добивались введения санкций в отношении России на различных международных площадках. В то же время сами не спешили, поскольку конфликт конфликтом, а бизнес по расписанию. Эта ситуация с определенного момента стала мозолить глаза внешним партнерам Украины, которые резонно отмечали: если вы требуете от нас санкций, почему вы не спешите делать то же самое? И вот тут вот возник юридический момент, поскольку как раз включение в режим санкций в отношении России рикошетом рано или поздно должно было ударить по Украине. Украинский политический бизнес-бомонд очень тесно завязан на Россию. Похоже, бумеранг прилетел, и мне представляется, ответ будет достаточно болезненным. Думаю, прежде всего пострадают представители украинского олигархического кооператива. Попадут и компании Фирташа, и Коломойского, и Ахметова, то есть те люди, которые контролируют более 50% экономики Украины».
Российские санкции станут «зеркальным ответом» на меры, предпринятые ранее Украиной, отмечают в российском правительстве. Сейчас в санкционных списках Украины находятся около двух тысяч физлиц и более 750 юрлиц.
Последний раз украинский санкционный перечень расширялся указом Петра Порошенко в середине мая. В частности, он затронул российские «Фосагро» и «Еврохим». Готовящиеся антиукраинские санкции также коснутся украинских производителей удобрений.
Почему Россия решила сейчас ответить Украине, и кто выиграет от санкций? Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:
«Мы же не можем представить какие-то контрсанкции, что-то запретить из Евросоюза и США, потому что это очевидный выстрел себе в ногу. Разумеется, отыгрываемся на слабом. Как это скажется на «ФосАгро» и других химических компаниях, которые производят удобрения — думаю, что отчасти это повысит их, скажем так, конкурентоспособность. Хотя о какой конкурентоспособности можно говорить? В данном случае улучшение возможных показателей наших компаний — только за счет санкционных решений, и то, рынок Украины относительно небольшой. В ту и в другую сторону Украина активно разворачивается на Запад, к сожалению для нас. Наша политика в этом отношении, в первую очередь, связанная с газом, просто оттолкнет от нас экономически Украину. Разумеется, такие ведомства, как Минэкономразвития, Минпромторг, другие уважаемые ведомства козыряют, отчитываются, рассказывают. В начале следующего года мы увидим статистику по нынешнему году, по которому какие-нибудь 10-20 млн долларов дополнительно получили наши компании. Но политический ущерб от этого гораздо более серьезный».
По данным Евразийского экономического союза, импорт с Украины в прошлом году составил около 5 млрд долларов. В январе-мае текущего года, по данным Федеральной таможенной службы, он упал почти на 40%. Основные объемы приходятся на алюминиевое сырье, скорее всего, речь идет о поставках Николаевского глиноземного завода «Русала», а также на металлургическую и машиностроительную продукцию. Собеседник «Коммерсанта» в руководстве одного из российских ведомств рассказал, что вопрос о санкциях против Украины обсуждался с 2014 года. Этот сценарий активно поддерживали силовики, но его решили «отложить про запас».