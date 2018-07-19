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Еще пять стран поддержали «крымские санкции» Европейского союза
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Еще пять стран поддержали «крымские санкции» Европейского союза 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций против Крыма. К странам Евросоюза присоединились Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория. Информация об этом появилась на сайте высшего политического органа Европейского союза.
Как говорится в сообщении политического объединения, эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Евросоюз обращает внимание на обязательства, принятые ими, и приветствует их.
Европейский союз и Соединенные Штаты Америки поэтапно вводят ограничительные меры в отношении Российской Федерации с 2014 года, напоминает газета «Известия». На Западе причиной таких шагов называют присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины. 10 июля текущего года вступило в силу решение Европейского союза о продлении антироссийских экономических санкций еще на 6 месяцев — до 31 января 2019 года.
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