Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму

Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму . Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. "Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму", — говорится в сообщении. Как отмечается, данные страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС. Ранее сообщалось, что на Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России , а Севастополь — городом федерального значения.