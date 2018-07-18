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Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму
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Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму 

Газета.Ru 48 минут назад
Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
"Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму", — говорится в сообщении.
Как отмечается, данные страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС.
Ранее сообщалось, что на Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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