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Иранский лидер восемь раз отказал Трампу в общении
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Иранский лидер восемь раз отказал Трампу в общении 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Mehr со ссылкой на заявление главы канцелярии иранского лидера Махмуда Ваези.
«Во время последнего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН Трамп восемь раз обращался к иранской делегации с просьбой о встрече с президентом», — заявил он.
При этом официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию о желании Трампа встретиться с Рухани. При этом Гасеми указал, что иранский лидер отказался встречаться с президентом США.
Ранее Рухани заявил, что США потерпят неудачу в своих мерах против Ирана.
«США потерпят неудачу в своих новых заговорах», — сказал он, подразумевая американские санкции против Ирана.
Он отметил, что его страна готова работать с дружественными правительствами других стран.
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