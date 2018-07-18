Иранский лидер восемь раз отказал Трампу в общении 

Об этом сообщает Mehr со ссылкой на заявление главы канцелярии иранского лидера Махмуда Ваези.
«Во время последнего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН Трамп восемь раз обращался к иранской делегации с просьбой о встрече с президентом», — заявил он.
При этом официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию о желании Трампа встретиться с Рухани. При этом Гасеми указал, что иранский лидер отказался встречаться с президентом США.
Ранее Рухани заявил, что США потерпят неудачу в своих мерах против Ирана.
«США потерпят неудачу в своих новых заговорах», — сказал он, подразумевая американские санкции против Ирана.
Он отметил, что его страна готова работать с дружественными правительствами других стран.