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Российский посол назвал реальным вариант военного вторжения США в Венесуэлу
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Российский посол назвал реальным вариант военного вторжения США в Венесуэлу 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вариант военного вторжения в Венесуэлу со стороны США реален, считает российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
"Вариант событий, к сожалению, реальный. Не так давно, максимум две недели назад, когда, если я не ошибаюсь, Ассошиэйтед Пресс опубликовала информацию о том, что год назад президент (США Дональд — ред.) Трамп на полном серьезе обсуждал со своими помощниками военную опцию реагирования на положение в Венесуэле… Из своего опыта работы я знаю, что частью американской позиции всегда является то, что они подчеркивают, что они сохраняют все опции, включая силовую. Раз так, то это серьезная угроза, тем более что США совершенно открыто объявили о возрождении доктрины Монро (декларация принципов внешней политики США — ред.) и о том, что они рассматривают всё, что находится к югу от своей границы как свой любимый задний двор, в котором они хотели бы продолжать поддерживать нужный им порядок", — сказал Заемский РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить американскую агрессию после появившегося в СМИ сообщения о том, что Трамп говорил о возможности вторжения на территорию Боливарианской Республики.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента ранее сообщило, что в августе 2017 года на встрече по поводу санкций в отношении Каракаса Трамп задал своим помощникам вопрос о возможном вторжении в Венесуэлу.
В МИД РФ заявляли, что Москва считает категорически неприемлемым силовое решение в отношении Венесуэлы, это только усугубит ситуацию в стране.
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