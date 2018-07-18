WSJ: Конгрессу США нужна стратегия сдерживания Путина и Трампа

Автор статьи подчеркивает также, что глава Белого дома, похоже, все еще «не понимает природу противника, с которым он хочет подружиться», имея в виду Россию.

Потому вызывает опасения «непрекращающийся энтузиазм Трампа в плане сотрудничества с Путиным по таким вопросам, как Сирия и контроль над вооружениями», особенно по вопросу ядерного оружия, где лидер США — «неофит по сравнению с русским, который хочет переписать исторический документ, чтобы втравить президента в дальнейшее сокращение американского арсенала».

И потому конгрессу требуется выработать стратегию сдерживания «как в отношении Путина, так и в отношении желания Трампа заключать с ним сделки».

Президенту США необходимо «ясно дать понять, что никакой новой сделки по вооружениям не будет, пока Путин не перестанет нарушать текущие соглашения, что неприемлемы никакие ограничения на противоракетную оборону и что любая новая сделка должна быть представлена на ратификацию в Сенат как соглашение, для принятия которого требуется две трети голосов», заключает The Wall Street Journal.

Ранее Трамп заявил о поддержке выводов разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, несмотря на то, что накануне фактически согласился с доводами российского президента Владимира Путина на этот счет.

При этом он отказался называть Россию противником США.