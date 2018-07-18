Украинский эксперт: Киев считает переговоры по газу политической проблемой

Во вторник в Берлине прошли переговоры России, Украины и Еврокомиссии , на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, на встрече обсуждалась возможность мирового соглашения по спорам "Газпрома" "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, но никаких решений принято не было. Он также сообщил, что стороны могут в октябре обсудить вопросы транзита российского газа через Украину. Киев на переговорах представлял глава МИД Украины Павел Климкин и глава «Нефтегаза» Андрей Коболев

"Это демонстрация того факта, что Украина рассматривает эти переговоры прежде всего в политическом ключе, а не в экономическом. Как политическую проблему, а не экономическую", — сказал Бортник, отвечая на вопрос, почему в переговорах принял участие Климкин вместо Насалика.

Он также добавил, что у главы Минэнерго сейчас не простые отношения с окружением президента. «Наверное, ему сейчас не столь доверяют», — сказал Бортник.