CNN: США и Британия опасаются активизации спецслужб РФ после ЧМ-2018 и саммита в Хельсинки 

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Разведка Соединенных Штатов и Великобритании считает, что спецслужбы России планируют активизировать секретные операции против стран Запада и завершить таким образом паузу, объявленную на время чемпионата мира по футболу 2018 года и саммита РФ — США. С таким утверждением выступила во вторник американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По данным телекомпании, спецслужбы РФ приостановили свои операции в отношении Запада на время ЧМ-2018 в России и саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Цель, как утверждает CNN, заключалась в том, чтобы свести к минимуму резонансные инциденты, способные привлечь к себе внимание широкой общественности и СМИ, а также омрачить проведение чемпионата мира и встречи на высшем уровне. Как пояснил один из источников телекомпании, такая же пауза была сделана на время Олимпиады в Сочи 2014 года.
В публикации нет данных о том, каких именно тайных операций опасается со стороны Москвы разведывательное сообщество США и Великобритании. Оно исходит из того, что российская сторона может начать содействовать обострению внутриполитической обстановки и подрыву доверия к властям государств Запада.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер.