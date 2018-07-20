Посольство России потребовало у властей США разъяснений ареста Бутиной

Российское посольство в Вашингтоне официально потребовало у властей США объяснить арест гражданки России Марии Бутиной. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.

Как отмечается, дипломатам удалось добиться консульской встречи с Бутиной в тюрьме. Она заявляет о своей невиновности и намерена доказать это в суде.

"Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", — говорится в заявлении.