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Посольство России потребовало у властей США разъяснений ареста Бутиной
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Посольство России потребовало у властей США разъяснений ареста Бутиной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российское посольство в Вашингтоне официально потребовало у властей США объяснить арест гражданки России Марии Бутиной. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.
Как отмечается, дипломатам удалось добиться консульской встречи с Бутиной в тюрьме. Она заявляет о своей невиновности и намерена доказать это в суде.
"Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", — говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что задержанная в США россиянка Мария Бутина якобы встречалась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, чьи контакты с советниками президента США Дональда Трампа прежде уже вызывали опасения в США.
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