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О Флориде, ракетах и деле Скрипалей. Интервью Путина телеканалу Fox News
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О Флориде, ракетах и деле Скрипалей. Интервью Путина телеканалу Fox News 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В интервью телеканалу Fox News Владимир Путин опроверг предположения американских СМИ, что новейшее оружие, которые он презентовал в марте, направлено против США. Президент России посоветовал журналисту Крису Уоллесу посмотреть видеоролик Минобороны РФ, чтобы убедиться в том, что штат Флорида не является мишенью для новых российских ракет.
Путин отметил, что усилия по изоляции России провалились, назвал смешными обвинения в том, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы президента США. Также глава РФ выразил желание ознакомиться с конкретными документами, которые бы подтверждали участие российской стороны в отравлении Скрипалей.
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