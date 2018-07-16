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Путин сообщил, что с Трампом удалось обсудить все подготовленные вопросы
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Путин сообщил, что с Трампом удалось обсудить все подготовленные вопросы 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе его встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки были обсуждены все вопросы, заранее подготовленные их помощниками.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в столице Финляндии.
"Нет. Мы обсуждали, вот все вопросы, которые я сказал, в разной степени соглашались и в чем-то не соглашались, но это были все вопросы, которые были заранее согласованы нашими помощниками для сегодняшнего обсуждения", — сказал Путин в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, все ли вопросы удалось обсудить или какие-то из них решили оставить на потом.
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