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СМИ: посольство в Иерусалиме обойдется США почти в сто раз дороже, чем ожидал Трамп
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СМИ: посольство в Иерусалиме обойдется США почти в сто раз дороже, чем ожидал Трамп 

ТАСС 47 минут назад
ТАСС, 17 июля. Строительство нового здания посольства США в Иерусалиме обойдется американскому бюджету в $21,2 млн Об этом со ссылкой на официальные документы во вторник сообщила газета The Times of Israel.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что возведение здания будет стоить около $250 тыс.
По информации издания, строительная компания, с которой американские власти заключили контракт, установит в посольстве дорогостоящие «сложные системы безопасности».
В декабре 2017 года Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. 14 мая состоялось его официальное открытие в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года США намерены возвести рядом отдельный корпус.
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