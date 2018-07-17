СМИ: посольство в Иерусалиме обойдется США почти в сто раз дороже, чем ожидал Трамп

Ранее в марте президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что возведение здания будет стоить около $250 тыс.

По информации издания, строительная компания, с которой американские власти заключили контракт, установит в посольстве дорогостоящие «сложные системы безопасности».

В декабре 2017 года Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. 14 мая состоялось его официальное открытие в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года США намерены возвести рядом отдельный корпус.