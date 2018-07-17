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США продолжили угрожать Турции из-за С-400
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США продолжили угрожать Турции из-за С-400 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 повлечет серьезные негативные последствия, заявила и.о. помощника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Тина Кайданоу.
Вашингтон считает, что действия Турции «будут способствовать тому, что Россия и дальше будет себя вести неподобающим образом», передает ТАСС.
США хотят, чтобы их союзники покупали те вооружения, которые «способствуют развитию стратегических отношений» с Вашингтоном.
Кайданоу напомнила, что США готовы применять «серьезные» санкции за сотрудничество с российской «оборонкой».
В начале июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не оставит без ответа возможное решение Вашингтона ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
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