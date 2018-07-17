США продолжили угрожать Турции из-за С-400

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 повлечет серьезные негативные последствия, заявила и.о. помощника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Тина Кайданоу.

Вашингтон считает, что действия Турции «будут способствовать тому, что Россия и дальше будет себя вести неподобающим образом», передает ТАСС

США хотят, чтобы их союзники покупали те вооружения, которые «способствуют развитию стратегических отношений» с Вашингтоном.

Кайданоу напомнила, что США готовы применять «серьезные» санкции за сотрудничество с российской «оборонкой».