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СМИ: саммит Россия — США ознаменовал сближение стран на условиях Кремля
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СМИ: саммит Россия — США ознаменовал сближение стран на условиях Кремля 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Историческая встреча лидеров России и США ознаменовала сближение стран, но на условиях Кремля. Такую оценку саммита дала в понедельник вечером бельгийская газета Le Soir.
"Историческая встреча в столице Финляндии лидеров России и США продолжалась дольше запланированного и ознаменовала сближение между этими станами, но на условиях Кремля", — отметила газета. «Американский истеблишмент и демократическая оппозиция выражали озабоченность по поводу возможных уступок со стороны Дональда Трампа перед лицом Владимира Путина, всегда тщательно подготовленного к любым переговорам», — продолжает Le Soir.
В числе итогов саммита газета особенно отмечает, что оба лидера отвергли обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Газета подчеркнула, что Трамп не только объявил о своем неверии в версию о российском вмешательстве, но и отметил, что получил от Владимира Путина «чрезвычайно сильные аргументы» в поддержку позиции РФ.
Le Soir также подчеркивает явное сближение позиций России и США по Украине, Сирии и Ирану.
Прошедший в понедельник саммит в президентском дворце в центре Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что испытывает «огромное доверие» к разведывательным службам США, которые обвиняют Россию в том, что она якобы пыталась влиять на американский избирательный процесс в 2016 году. Однако, по словам президента США, Путин был «чрезвычайно тверд и решителен в своем отрицании» какого бы то ни было вмешательства России в ход американских выборов.
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