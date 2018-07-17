СМИ: саммит Россия — США ознаменовал сближение стран на условиях Кремля

БРЮССЕЛЬ , 17 июля. / ТАСС /. Историческая встреча лидеров России США ознаменовала сближение стран, но на условиях Кремля. Такую оценку саммита дала в понедельник вечером бельгийская газета Le Soir.

"Историческая встреча в столице Финляндии лидеров России и США продолжалась дольше запланированного и ознаменовала сближение между этими станами, но на условиях Кремля", — отметила газета. «Американский истеблишмент и демократическая оппозиция выражали озабоченность по поводу возможных уступок со стороны Дональда Трампа перед лицом Владимира Путина , всегда тщательно подготовленного к любым переговорам», — продолжает Le Soir.

В числе итогов саммита газета особенно отмечает, что оба лидера отвергли обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Газета подчеркнула, что Трамп не только объявил о своем неверии в версию о российском вмешательстве, но и отметил, что получил от Владимира Путина «чрезвычайно сильные аргументы» в поддержку позиции РФ.

Сирии и Ирану. Le Soir также подчеркивает явное сближение позиций России и США по Украине