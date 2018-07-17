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Путин: Россия и США согласны с необходимостью нейтрализовать угрозу терроризма
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Путин: Россия и США согласны с необходимостью нейтрализовать угрозу терроризма 

ТАСС 1 час назад
РФ и США согласны с необходимостью нейтрализовать угрозу терроризма и наладить сотрудничество в этой сфере — Путин в интервью «Фокс».
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