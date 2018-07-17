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США обещали Украине военную помощь на 100 млн долларов
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США обещали Украине военную помощь на 100 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон окажет Украине военную помощь на 100 млн долларов, сообщил глава минобороны страны Степан Полторак.
По его словам, такое заверение он получил от главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Помощь, как сообщил Полторак, обещана «в ближайшее время США» и будет направлена на «укрепление обороноспособности украинской армии, поставки вооружения, техники и оснащения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Напомним, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сообщил, что США наращивают военные поставки Грузии и Украине, чтобы помочь им в противостоянии России.
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