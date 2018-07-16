Емельянов: потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан

«Главный итог этой встречи по большей части взаимный зондаж, попытка восстановления диалога», — сказал он.

«Трамп, как бизнесмен обладает очень хорошей интуицией, и ему понятно, что потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан», — добавил Емельянов.

По его мнению, дальнейший рост напряженности будет способствовать только укреплению альянсов и геополитических связок Россия — Китай , Россия — Иран , что интересам США не соответствует.

«Однако реально правит в США не президент, а истеблишмент, а там немало и, возможно, большинство тех, кто не желает снижения градуса напряжённости в отношениях США с Россией», — отметил парламентарий.