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Емельянов: потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан
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Емельянов: потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «зондажной».
«Главный итог этой встречи по большей части взаимный зондаж, попытка восстановления диалога», — сказал он.
«Трамп, как бизнесмен обладает очень хорошей интуицией, и ему понятно, что потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан», — добавил Емельянов.
По его мнению, дальнейший рост напряженности будет способствовать только укреплению альянсов и геополитических связок Россия — Китай, Россия — Иран, что интересам США не соответствует.
«Однако реально правит в США не президент, а истеблишмент, а там немало и, возможно, большинство тех, кто не желает снижения градуса напряжённости в отношениях США с Россией», — отметил парламентарий.
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