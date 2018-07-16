Емельянов: потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан 

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «зондажной».
«Главный итог этой встречи по большей части взаимный зондаж, попытка восстановления диалога», — сказал он.
«Трамп, как бизнесмен обладает очень хорошей интуицией, и ему понятно, что потенциал конфликтов с Россией для США объективно исчерпан», — добавил Емельянов.
По его мнению, дальнейший рост напряженности будет способствовать только укреплению альянсов и геополитических связок Россия — Китай, Россия — Иран, что интересам США не соответствует.
«Однако реально правит в США не президент, а истеблишмент, а там немало и, возможно, большинство тех, кто не желает снижения градуса напряжённости в отношениях США с Россией», — отметил парламентарий.