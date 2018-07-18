Россия обеспокоена возможностью столкновения Ирана и Израиля в Сирии

"Прежде всего, хотел бы напомнить, что иранское военное присутствие на территории Сирии является законным. Иранцы находятся там, так же как и российские военные, по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики и участвуют в операции по уничтожению террористов. Иногда действительно возникают коллизии, и мы, естественно, обеспокоены возможностью военной конфронтации между иранскими и израильскими силами в Сирии", — заявил Джагарян в интервью газете «Коммерсантъ»

По его словам, Россия «делает все возможное, чтобы этого не допустить… не допустить разрастания конфликта».

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