Китай и ЕС призвали США и КНДР придерживаться взятых на себя обязательств

"ЕС и Китай поддерживают различные усилия по поиску мирного решения проблемы Корейского полуострова", — говорится в заявлении.

Отмечается, что «с начала этого года ситуация на Корейском полуострове демонстрирует значительное улучшение. ЕС и Китай приветствуют обязательства, взятые на себя сторонами в ходе саммита США и КНДР, а также межкорейских саммитов, включая обязательства по осуществлению денуклеаризации».

ЕС и КНР также призывают все соответствующие стороны в полной мере выполнять соответствующие резолюции СБ ООН