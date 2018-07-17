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Встреча президентов США и РФ: неоднозначные итоги
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Встреча президентов США и РФ: неоднозначные итоги 

Прайм 1 час назад
Лидеры США и РФ выразили удовлетворенность итогом их первой полноформатной встречи (длившейся более 2 часов). Стороны обменялись в адрес друг друга позитивными оценками и выразили намерение предпринимать усилия по выводу отношений между странами из кризисного состояния (по мнению экспертов, сейчас они находятся в худшем состоянии, чем в период холодной войны между США и СССР). Тем не менее, соглашений ни по одному из вопросов достигнуто не было. Президент РФ сказал, что теперь «мяч» на стороне США (передача В. Путиным футбольного мяча Д. Трампу во время пресс-конференции имела символическое значение).
По данным СМИ, итог встречи, в ходе которой американский президент придал одинаковый вес доверия заключениям своих спецслужб и словам В. Путина по вопросу вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 г., «ошеломил законодателей от обеих партий». Сенатор Д. Маккейн, республиканец от Аризоны, назвал выступление Д. Трампа одним из самых «позорных». Спикер Палаты представителей П. Райан, республиканец от Висконсина, сказал, что вмешательство РФ в выборы не вызывает никаких сомнений. Директор Национальной разведки Коутс опубликовал заявление, в котором говорится, что разведывательное сообщество дало «ясные оценки российского вмешательства в выборы 2016 г. и продолжающихся, всепроникающих усилий по подрыву нашей демократии».
Таким образом, итоги встречи, скорее всего, не приведут к переоценке инвесторами российского риска (в частности, санкционной премии). Продолжившаяся коррекция цен на нефть (еще на 2 долл. до 72 долл. /барр. Brent) будет способствовать росту доходностей суверенных бондов РФ, которые выглядят уже совсем недешево.
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