Ещё
Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп разозлился на Путина из-за видео
Трамп разозлился на Путина из-за видео

Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому 

РИА Новости 47 минут назад
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Евросоюз и Китай по итогам 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине в очередной раз подтвердили свою приверженность необходимости сохранения и полного выполнения соглашения по иранской ядерной программе, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Мы едины в нашей приверженности сохранению, полному и эффективному выполнению соглашения по иранской ядерной программе", —заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Хорватии вступилась за Россию
Лепс опозорился на свадьбе друга61
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера54
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов38
Украине грозит дефолт14
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение