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СМИ: запасной самолет Трампа приземлился в Таллине
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СМИ: запасной самолет Трампа приземлился в Таллине 

ТАСС 59 минут назад
ТАЛЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Запасной самолет президента США Дональда Трампа и сопровождающий его транспортный самолет приземлились в воскресенье в аэропорту Таллина. Об этом сообщает портал Эстонского телевидения и радио ERR.
Согласно сообщению, транспортный самолет ВВС США и запасной борт американского президента Boeing C-32 совершили посадку в аэропорту эстонской столицы, где пробудут в режиме ожидания до завершения саммита лидеров России и США в Хельсинки.
Сам Трамп 15 июля прилетел в Хельсинки на Boeing 747 Air Force One.
Встреча Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
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