Эксперт: ради достижения своей цели Трамп может попытаться надавить на Мэй

Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что ради достижения своей цели Трамп может попытаться надавить на Мэй, в том числе пригрозив отказом заключить соглашение о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном, передает RT.

"Несмотря на то что Великобритания — брат, ближайший союзник и соратник США по всем вопросам, тем не менее деньги они умеют считать врозь. Трамп не собирается оплачивать Мэй эти полумеры по выходу из ЕС . Так что в своих действиях он достаточно последователен…

Трамп стремится к тому, чтобы восстановить американскую мощь. И эта философия вызывает серьёзную озабоченность. Европейцы не хотят, чтобы США превратились в гегемона, который указывал бы Европе, как жить и что делать", — сказал он.