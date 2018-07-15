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Эксперт: ради достижения своей цели Трамп может попытаться надавить на Мэй
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Эксперт: ради достижения своей цели Трамп может попытаться надавить на Мэй 

Газета.Ru 1 час назад
Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что ради достижения своей цели Трамп может попытаться надавить на Мэй, в том числе пригрозив отказом заключить соглашение о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном, передает RT.
"Несмотря на то что Великобритания — брат, ближайший союзник и соратник США по всем вопросам, тем не менее деньги они умеют считать врозь. Трамп не собирается оплачивать Мэй эти полумеры по выходу из ЕС. Так что в своих действиях он достаточно последователен…
Трамп стремится к тому, чтобы восстановить американскую мощь. И эта философия вызывает серьёзную озабоченность. Европейцы не хотят, чтобы США превратились в гегемона, который указывал бы Европе, как жить и что делать", — сказал он.
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