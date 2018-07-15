В ЛНР заявили о новых обстрелах

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Желобок и Славяносербск. Всего по территории самопровозглашенной республики были выпущены около 15 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции объединенных сил Украины , в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 23 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое военнослужащих ранены.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "23 раза открывали огонь" по украинским позициям. "К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников", — говорится в сообщении.