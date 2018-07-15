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В ЛНР заявили о новых обстрелах
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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Желобок и Славяносербск. Всего по территории самопровозглашенной республики были выпущены около 15 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Представители операции объединенных сил Украины, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 23 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое военнослужащих ранены.
Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "23 раза открывали огонь" по украинским позициям. "К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников", — говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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