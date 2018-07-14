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Трамп связал вторжение ГРУ в выборы США с президентством Обамы
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Трамп связал вторжение ГРУ в выборы США с президентством Обамы 

Говорит Москва 28 минут назад
«Истории о 12 гражданах России, которые вы слышали вчера, имели место во время президентства Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре перед выборами?» — написал президент США на своей странице в Twitter.
Накануне Минюст Соединённых Штатов заочно обвинил 12 человек, которые, по версии министерства, служат в российской военной разведке и причастны к вмешательству в американские выборы. Обвинения предъявлены в рамках расследования, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. МИД России назвал подобные заявления постыдной комедией, подрывающей доверие к американской демократии.
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