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Лавров: Надеюсь, Волкер и Сурков обсудят Украину в Хельсинки
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Лавров: Надеюсь, Волкер и Сурков обсудят Украину в Хельсинки 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречались несколько раз, но пока никакого заметного прогресса достигнуто не было, потому что при каждой встрече с российскими коллегами американцы пытаются в корне пересмотреть Минские соглашения, которые лежат в основе консенсуса по урегулированию украинского кризиса», — сказал он в интервью американскому журналисту Ларри Кингу для программы «Политикинг» на телеканале «RT».
«Но мы (Россия и США — ред.) продолжаем работать, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки», — отметил министр, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи лидеров РФ и США.
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