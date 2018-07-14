Лавров: Надеюсь, Волкер и Сурков обсудят Украину в Хельсинки 

Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречались несколько раз, но пока никакого заметного прогресса достигнуто не было, потому что при каждой встрече с российскими коллегами американцы пытаются в корне пересмотреть Минские соглашения, которые лежат в основе консенсуса по урегулированию украинского кризиса», — сказал он в интервью американскому журналисту Ларри Кингу для программы «Политикинг» на телеканале «RT».