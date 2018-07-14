Трамп опоздал на неформальную встречу с Елизаветой II

После рукопожатия и легкой беседы Елизавета II, Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп принялись наблюдать за почетным караулом королевской гвардии.

Напомним, что президент Трамп является 12-м лидером США, который нанес личный визит королеве Елизавете II. Такую традицию завёл 33-й президент США Гарри Трумэн . Исключением стал 36-й американский лидер Линдон Джонсон

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