Трамп опоздал на неформальную встречу с Елизаветой II 

В издании уточняется, что президент США Дональд Трамп опоздал на чаепитие к королеве Соединенного Королевства Великобритании Елизавете II. Таким образом, королева прождала американского лидера более десяти минут.
После рукопожатия и легкой беседы Елизавета II, Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп принялись наблюдать за почетным караулом королевской гвардии.
Напомним, что президент Трамп является 12-м лидером США, который нанес личный визит королеве Елизавете II. Такую традицию завёл 33-й президент США Гарри Трумэн. Исключением стал 36-й американский лидер Линдон Джонсон.
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