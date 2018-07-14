Антироссийские вбросы в США признали «домашней заготовкой» противников Трампа

Сенатор выразил уверенность, что появление новых информационных вбросов в преддверии встречи лидеров России и США неслучайна.

«Задача очевидна — испортить атмосферу встречи и держать Трампа «на крючке», — написал Пушков в своем Twitter.

«И вот уже лидер меньшинства в Сенате США Чарльз Шумер призывает Трампа отменить встречу с Путиным в свете новых обвинений в адрес России. Сейчас будет развернута страшная истерика», — отметил сенатор через некоторое время.

«Все продумано, все подготовлено, все идет по плану — плану продолжения новой «холодной войны», — подытожил российский сенатор.