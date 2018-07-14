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Антироссийские вбросы в США признали «домашней заготовкой» противников Трампа
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Антироссийские вбросы в США признали «домашней заготовкой» противников Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал появление в США новых информационных вбросов касательно приписываемого Москве «вмешательства» в американские выборы 2016 года, назвав их «домашней заготовкой» противников главы Белого дома Дональда Трампа.
Сенатор выразил уверенность, что появление новых информационных вбросов в преддверии встречи лидеров России и США неслучайна.
«Задача очевидна — испортить атмосферу встречи и держать Трампа «на крючке», — написал Пушков в своем Twitter.
«И вот уже лидер меньшинства в Сенате США Чарльз Шумер призывает Трампа отменить встречу с Путиным в свете новых обвинений в адрес России. Сейчас будет развернута страшная истерика», — отметил сенатор через некоторое время.
«Все продумано, все подготовлено, все идет по плану — плану продолжения новой «холодной войны», — подытожил российский сенатор.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве объяснили причину появления новых информационных вбросов в США касательно приписываемого Москве «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
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