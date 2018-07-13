Мэй призвала Трампа подчеркнуть единство НАТО в беседе с Путиным

"Я приветствовала встречу президента Трампа с президентом Путиным. Но важно говорить с ним с позиции силы и единства, которую демонстрирует НАТО", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, повернувшись на этих словах к американскому лидеру.