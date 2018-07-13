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Мэй призвала Трампа подчеркнуть единство НАТО в беседе с Путиным
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Мэй призвала Трампа подчеркнуть единство НАТО в беседе с Путиным 

РИА Новости 33 минуты назад
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала президента США Дональда Трампа во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркивать единство НАТО.
"Я приветствовала встречу президента Трампа с президентом Путиным. Но важно говорить с ним с позиции силы и единства, которую демонстрирует НАТО", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, повернувшись на этих словах к американскому лидеру.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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