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Иран отказался уйти из Сирии
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Иран отказался уйти из Сирии 

News.ru 4 часа назад
Иран не собирается поддаваться угрозам, поступающим со стороны США. Страна не намерена покидать территорию Сирии.
«Мы не с позволения американцев пришли в Сирию и не из-за угроз американцев оттуда уйдём», — подчеркнул старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в рамках выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна не потерпит закрепления иранских сил в Сирии.
12 июля сообщалось, что Велаяти прибыл к президенту России Владимиру Путину. Встреча состоялась в Ново-Огарёво, где находится резиденция российского лидера. В переговорах также принимали участие члены российской и иранской официальных делегаций.
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