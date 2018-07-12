Госдеп назвал альтернативу российскому газу для Европы

Государственный департамент США выразил «решительную поддержку» проекту «Южный коридор», который может стать серьезным конкурентом для российского газа в в Европе, заявил представитель бюро по энергетике Госдепа Винсент Кампос.

Он добавил, что «Северный поток — 2» может «подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», особенно затронув Украину

Говоря об альтернативных источниках энергии для Европы, он назвал проект «Южный газовый коридор», в который входят Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы TAP и TANAP.

По его словам, США «решительно поддерживают» этот проект, «который будет диверсифицировать импорт газа в Европе через крупные поставки газа в регион через Каспий уже в 2019-2020 годах».