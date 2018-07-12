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Госдеп назвал альтернативу российскому газу для Европы
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Госдеп назвал альтернативу российскому газу для Европы 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Государственный департамент США выразил «решительную поддержку» проекту «Южный коридор», который может стать серьезным конкурентом для российского газа в в Европе, заявил представитель бюро по энергетике Госдепа Винсент Кампос.
«Соединенные Штаты выступают против предполагаемого проекта «Северный поток — 2», — передает слова Кампоса РИА «Новости».
Он добавил, что «Северный поток — 2» может «подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», особенно затронув Украину.
Говоря об альтернативных источниках энергии для Европы, он назвал проект «Южный газовый коридор», в который входят Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы TAP и TANAP.
По его словам, США «решительно поддерживают» этот проект, «который будет диверсифицировать импорт газа в Европе через крупные поставки газа в регион через Каспий уже в 2019-2020 годах».
В преддверии саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп назвал несправедливым, что Вашингтону приходится защищать Германию, полностью «контролируемую» Россией через поставки газа. Позже МИД Германии ответил на обвинения Трампа в зависимости от России.
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