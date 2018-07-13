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Китай опроверг причастность к экономическим проблемам США
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Китай опроверг причастность к экономическим проблемам США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь заявил, что развязывание торговой войны с Китаем не поможет решить экономические проблемы США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"США в последнее время приняли целый ряд односторонних действий и протекционистских мер не только в отношении Китая, но и в отношении многих других стран, а также развязали торговую войну. Подобные действия США не в состоянии решить проблему, в том числе и экономические проблемы самих США", — сказал Чжан Цзюнь.
Он также отметил, что КНР не является источником проблем экономики США.
Ранее сообщалось, что Китай шокирован решением американских властей ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму в $200 млрд
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