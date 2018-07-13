Россия готовит очередную встречу для консультаций по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что российская сторона ведёт работу над созывом очередной встречи для консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом он сказал в интервью газете «Известия»

«Мы сейчас работаем над созывом очередной встречи в так называемом московском формате для консультаций с участием всех стран региона — включая Центральную Азию, Афганистан, его соседей и, конечно же, Китай », — сказал он.

По его словам, на подобные консультации Россия всегда приглашала США , но американская сторона эти приглашения игнорировала.

Дональда Трампа в Хельсинки. Кроме того, Кабулов не исключил, что тема Афганистана будет затронута в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина

«Во всяком случае, я знаю, что у нашего президента в записях к разговору эта тема обозначена. Если Дональд Трамп проявит заинтересованность, думаю, Владимир Путин будет готов обсудить эту тему», — заявил Кабулов.

Ранее в СНБ США заявили об отсутствии планов менять свою стратегию в Афганистане.