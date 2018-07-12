Могерини и Помпео обсудили ситуацию на Украине 

Госсекретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели встречу в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
"Стороны обсудили широкий диапазон проблем, вызывающих взаимное беспокойство Соединенных Штатов и Европы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Сирии, важность реформ на Украине и обеспечение полной денуклеаризации КНДР.
При этом стороны согласились с тем, что на Ближнем Востоке якобы растет пагубное влияние Ирана.
Ранее Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.
По его словам, подобные действия будут «дорого стоить» Ирану.