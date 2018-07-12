В ЕС посоветовали США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что «Северный поток — 2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве ЕС

"По санкциям: я убежден, что союзники не должны направлять на компании друг друга санкции. Мы должны вести переговоры и координировать наши действия, как это было в прошлом", — сказал Шефчович.