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В ЕС посоветовали США не вводить санкции против «Северного потока — 2»
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В ЕС посоветовали США не вводить санкции против «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что «Северный поток — 2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве ЕС.
"По санкциям: я убежден, что союзники не должны направлять на компании друг друга санкции. Мы должны вести переговоры и координировать наши действия, как это было в прошлом", — сказал Шефчович.
Ранее министр энергетики США Рик Перри сообщил, что санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2».
Президент США Дональд Трамп рассказал, что НАТО надо понять, что делать с «Северным потоком — 2».
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