Путин даст интервью американским СМИ 

Президент России Владимир Путин даст интервью американскому журналисту Крису Уоллесу. Российский лидер ответит на вопросы после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки. Переговоры пройдут 16 июля.
«Мы собираемся беседовать на протяжении получаса», — цитирует Уоллеса FoxNews.
По словам журналиста, он не будет избегать щепетильных тем. Уоллес намерен спросить Путина о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, речь пойдёт о НАТО, Сирии и Украине.
Ранее News.ru писал о том, что лимузин российского президента «Кортеж» прибыл в Финляндию, где 16 июля пройдёт саммит Путина и Трампа. Машину доставили на грузовом самолёте.