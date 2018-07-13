Ушаков прокомментировал возможность подписания совместного заявления Путина и Трампа 

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Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки

Ушаков: Россия и США приобрели полезный опыт координации в Сирии

В США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ по делу о «вмешательстве» в выборы