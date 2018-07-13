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Ушаков прокомментировал возможность подписания совместного заявления Путина и Трампа
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Ушаков прокомментировал возможность подписания совместного заявления Путина и Трампа 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Капитал страны
Россия и США не договаривались о тексте совместного заявления по итогам предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Пока что решено конкретно не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить будет ли какой-то совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции. Последний вариант, наверное, будет более реалистичным», — сказал Ушаков в пятницу на брифинге в Москве.
По его словам, на саммите будут присутствовать госсекретарь США Майк Помпео, а также ближайшие сотрудники Трампа по Белому дому. С российской стороны в мероприятиях примут участие глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сам Ушаков, а также эксперты.
Пресс-службы Кремля и Белого дома ранее сообщили, что встреча лидеров России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудят отношения между двумя странами, а также ряд вопросов, касающихся национальной безопасности.
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