Глава МИД Германии заступился за свою страну 

В Берлине прокомментировали высказывание Дональда Трампа о том, что Россия контролирует Германию посредством сделки по нефти и газу. По словам представителей МИД ФРГ, страна свободна от влияния обеих сверхдержав.
Германия является гарантом свободного мира и её ни в коем случае нельзя считать заложником ни России, ни США, приводит слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, высказывания Дональда Трампа относительно сговора Германии с Россией по вопросам поставок нефти и газа вызвали волну возмущения в европейском сообществе. Вслед за генсеком НАТО свою точку зрения по этому вопросу выразил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.