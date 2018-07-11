Ещё
Глава МИД Германии заступился за свою страну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Германии заступился за свою страну 

News.ru 11 июля 2018
Фото: News.ru
В Берлине прокомментировали высказывание Дональда Трампа о том, что Россия контролирует Германию посредством сделки по нефти и газу. По словам представителей МИД ФРГ, страна свободна от влияния обеих сверхдержав.
Германия является гарантом свободного мира и её ни в коем случае нельзя считать заложником ни России, ни США, приводит слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, высказывания Дональда Трампа относительно сговора Германии с Россией по вопросам поставок нефти и газа вызвали волну возмущения в европейском сообществе. Вслед за генсеком НАТО свою точку зрения по этому вопросу выразил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
News.ru: последние новости
Израиль и саудиты подготовили сделку Путина и Трампа Вышинский пробудет под стражей до сентября Госдеп рассказал о стремлениях США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками309
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала75
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
В Солсбери произошел новый инцидент
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение