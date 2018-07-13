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Маас: Германия не является заложником ни России, ни США, но принимает суверенные решения
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Маас: Германия не является заложником ни России, ни США, но принимает суверенные решения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИноСМИ
БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия не является заложником ни России, ни США, но принимает суверенные решения по торговым вопросам и вопросам энергобезопасности. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого в пятницу приводит издание.
"Мы не заложники ни России, ни США, — сказал министр. — Решения о нашем бюджете, нашей энергобезопасности и нашим торговым отношениям мы принимаем свободно и независимо, на основе фактов".
Маас обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве западной архитектуры безопасности. «Речь идет не о первоклассном твите или высоком рейтинге популярности, но о нашей общей безопасности. Европа не может смириться с тем, что то, что создавалось многие десятилетия, злонамеренно разрушается из желания провоцировать», — подчеркнул глава МИД.
Министр указал, что ЕС «продолжит работать над тем, чтобы сохранить сбалансированное партнерство с США и по-новому выстраивать его». «У Европы нет другого выбора, как повысить собственный вес в вопросах безопасности и обороны», — добавил Маас.
В свою очередь, его однопартиец, экс-глава немецких социал-демократов Мартин Шульц в интервью Der Spiegel потребовал от правительства ФРГ в свете заявлений Трампа выступить против повышения военных расходов. «Трамп сознательно вносит раскол в западный альянс, и не уважает его ценности, и тем самым ставит под угрозу мировой порядок», — отметил он. «Все после этого саммита [НАТО] поняли, что только единая Европа может остановить Трампа», — отметил он.
В среду на рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса президент США критически отозвался о политике руководства Германии в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Он утверждал, что Россия стремится к контролю над Германией с помощью реализации этого проекта. Трамп также призвал страны НАТО повысить свои оборонные расходы.
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