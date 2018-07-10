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Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить затраты США на оборону
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Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить затраты США на оборону 

РИА Новости 10 июля 2018
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить затраты США на оборону.
"Многие страны НАТО, которые мы, как это ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязательств (по расходам на оборону — ред.) в 2% (от ВВП — ред.) (что является низким), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были произведены. Будут ли они возмещать это США?" — написал Трамп у себя в Twitter, находясь в самолете на пути в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.
Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
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