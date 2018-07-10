США обсудят с союзниками альтернативы иранской нефти на саммите НАТО — СМИ

"Во вторник госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Брюссель, где планирует встречи в кулуарах саммита НАТО, направленные на усиление давления против Ирана, а также связанные с попытками убедить союзников по поводу альтернативных поставок нефти", — пишет агентство со ссылкой на официального представителя госдепартамента страны.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.