Кто уговаривал Трампа «обменять Украину на Сирию»

Три страны попросили Трампа «обменять Украину на Сирию»

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид на неофициальной встрече незадолго до выборов в США предлагал американскому посреднику пойти на сделку с Россией, заявляя, что президент Владимир Путин «может быть заинтересован в урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций», введенных из-за Украины, передает InoPressa материал журналиста Адама Энтуса для The New Yorker.

За подобные шаги выступали и чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, призывая американских коллег задуматься над снятием санкций в обмен на помощь России в выводе из Сирии иранских сил.

Отмечается, что Мухаммед бен Заид является «одним из стратегических мыслителей Ближнего Востока». Например, при экс-президенте США Бараке Обаме он стремился установить тесные связи между ОАЭ и Путиным, чтобы побудить Москву урезать партнерство с Ираном

Для этого «ОАЭ и Саудовская Аравия начали инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах», пишет Энтус.

Автор статьи отмечает: «неясно, исходило ли предвыборное предложение бен Заида от самого Путина, или от одного из его доверенных лиц, или же эта идея пришла в голову лидеру ОАЭ».

Он добавляет, что в случае победы на выборах в США Хиллари Клинтон «идея принятия российской агрессии на Украине была бы обречена на провал», однако «Трамп обещал иной подход».

Кроме того, Израиль лоббировал восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой вскоре после победы Трампа.

Например, в ходе неофициальной встречи во время переходного периода посол Израиля Рон Дермер заявлял, что правительство его страны призывает администрацию Трампа сотрудничать с Путиным.

При этом предлагалось начать именно с Сирии, чтобы в дальнейшем Россия заставила иранцев покинуть эту страну.

Также экс-чиновник из США сообщил Энтусу о встрече после инаугурации Трампа с израильским министром, который выдвинул предложение «обменять Украину на Сирию».

После вступления Трампа в должность главы МИД Саудовской Аравии и ОАЭ Адель аль-Джубейр и Абдулла бен Заид на неофициальном ужине в марте 2017 года снова подняли эту тему.

Они предлагали «снять с России украинские санкции в обмен на то, чтобы русские выдавили Иран из Сирии». Однако тогда момент оказался неудачным из-за политической обстановки.

«Но в преддверии хельсинкского саммита Трамп начал выступать с заявлениями, которые наводят на мысль о том, что он все же может быть открыт для сделки с Путиным», — пишет Энтус.