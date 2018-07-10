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США и Куба отметили прогресс в сотрудничестве в правоохранительной сфере
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США и Куба отметили прогресс в сотрудничестве в правоохранительной сфере 

РИА Новости 30 минут назад
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Представители правоохранительных органов США и Кубы во вторник провели в Вашингтоне четвертую встречу по вопросам развития двустороннего сотрудничества, сообщает госдепартамент США.
"В ходе диалога Соединенные Штаты и Куба рассмотрели представляющие двусторонний интерес вопросы, касающиеся национальной безопасности, включая беглецов и возвращение кубинских граждан, в отношении которых принято окончательное постановление о высылке. Делегации также обсудили нападения на здоровье дипломатического персонала в посольстве США в Гаване, включая два недавних случая. Делегация США напомнила кубинцам об их обязанности защищать американских дипломатов", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению американского ведомства, на встрече стороны рассмотрели «достигнутый в последнее время прогресс в отношениях между правоохранительными органами». В частности, речь шла о приговоре в отношении кубинского гражданина, убившего американца и бежавшего от преследований в США.
США восстановили дипломатические отношения с Кубой в 2016 году спустя более 50 лет после кубинской революции. Прежний президент США Барак Обама выступал за развитие отношений с соседним государством. Действующий президент Дональд Трамп занимает гораздо более сдержанную позицию в отношении Кубы, особенно с учетом так называемых «акустических атак» в отношении американских дипломатов.
Внешнеполитическое ведомство США заявляло ранее, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.
С начала марта посольство США в Гаване работает в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников.
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