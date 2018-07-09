Дефолт Украины ударит по ЕС 

Украинская экономика на протяжении долгого времени находится в преддефолтном состоянии. Ситуация стала ухудшаться после того, как местные власти пошли на ухудшение отношений с Россией.
Такое мнение высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.
«Основными кредиторами Украины стали разные международные структуры, начиная от МВФ, заканчивая США и Евросоюзом», — цитирует аналитика ФАН.
По его словам, в стране плохо борются с коррупцией, а проводимые реформы не оказывают должного влияния на экономику. Валяев подчеркнул, что ЕС не станет идти с Украиной на дефолт, так как в 2016 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.
«Дефолт страны после подписания соглашения сильно ударит по имиджу Евросоюза и данного формата отношений ЕС с соседями», — добавил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины, который ранее был одобрен Верховной Радой. Подписание документа состоялось 5 июля на заседании Совета по национальной безопасности и обороны в Киеве.