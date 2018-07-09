Дефолт Украины ударит по ЕС

Украинская экономика на протяжении долгого времени находится в преддефолтном состоянии. Ситуация стала ухудшаться после того, как местные власти пошли на ухудшение отношений с Россией

Такое мнение высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев

«Основными кредиторами Украины стали разные международные структуры, начиная от МВФ , заканчивая США Евросоюзом », — цитирует аналитика ФАН.

По его словам, в стране плохо борются с коррупцией, а проводимые реформы не оказывают должного влияния на экономику. Валяев подчеркнул, что ЕС не станет идти с Украиной на дефолт, так как в 2016 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Дефолт страны после подписания соглашения сильно ударит по имиджу Евросоюза и данного формата отношений ЕС с соседями», — добавил он.