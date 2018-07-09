Адвокат Вышинского попросит освободить журналиста

Защита Вышинского попросит освободить его из-под стражи

"Мы в ожидании. Нам должны вручить ходатайство о продлении меры пресечения. Мы в ожидании этого момента. Думаю, ближе к обеду оно будет вручено и тогда мы сможем понять, на когда будет назначено слушанье в суде по этому вопросу", — сказал Доманский РИА Новости по телефону.

По его словам, "максимальный срок, на который можно продлить меру пресечения в виде содержания под стражей — это 60 дней". "Мы будем со своей стороны подавать ходатайство — просить суд об избрании ему другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Согласно законодательству — это может быть залог, это может быть домашний арест, это может быть личное обязательство", — отметил Доманский. Как указал адвокат, действующий срок содержания под стражей истекает 13 июля.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.