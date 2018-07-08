Б. Нетаньяху в ходе визита в Россию потребует от Ирана вывести войска из Сирии

Иерусалим , 8 июля / Синьхуа / — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня заявил, что во время визита в Россию на этой неделе израильская сторона в очередной раз заявит о своих принципах, в частности о требовании от Ирана вывести войска со всей территории Сирии Б. Нетальняху сделал это заявление сегодня на очередном заседании кабинета министров Израиля. Он также заявил, что лидеры Израиля и России часто встречаются для обеспечения координации сторон по вопросам безопасности и обсуждения ситуации в регионе. Также Израиль регулярно поддерживает контакты с США . Отношения как с Россией, так и с США важны для обеспечения безопасности Израиля. В мае этого года Б. Нетаньяху также посетил Россию для обсуждения сирийского вопроса. —0—