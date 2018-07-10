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Трамп предложил кандидатуру на свободное место в Верховном суде США
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Трамп предложил кандидатуру на свободное место в Верховном суде США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп предложил рассмотреть Бретта Кавано в качестве кандидатуры на свободное место в Верховном суде США. Об этом сообщает NBC.
Согласно имеющей информации, Кавано был членом команды спецпрокурора, которая занималась расследованием внебрачной связи бывшего президента США Билла Клинтона и Моники Левински.
"Президент Трамп выдвинул кандидатуру судьи федерального апелляционного суда Бретта Кавано в качестве следующего судьи Верховного суда США", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Стивена Миллера, который является советником американского президента Дональда Трампа, оскорбили после приобретения ужина в ресторане.
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